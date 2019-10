Feestje Nacht van de Jeugdbeweging mag maar tot 4 uur duren: “Einduur door de stad zonder overleg vervroegd” Rutger Lievens

17 oktober 2019

18u09 11 Aalst Vrijdagochtend 18 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging. Enkele honderden kinderen die lid zijn van een jeugdbeweging trekken in uniform naar school die dag. ‘s Avonds vindt een van de grootste fuiven in Aalst plaats: De 13de Nacht van de Jeugdbeweging. Dit jaar duurt dat feestje maar tot 4 uur. “Een beslissing van het stadsbestuur, genomen zonder te overleggen met ons”, zeggen de organisatoren.

De organisatoren Jens Van Landuyt en Niels Heyvaert van de Nacht van de Jeugdbeweging stuurden een open brief naar de politiek in Aalst over de kwestie. “Als het stadsbestuur groen licht geeft voor het feest dan weet je dat je als team van 15 jonge vrijwilligersde voorbije 9 maanden uitstekend voorbereidend werk geleverd hebt. Ook mede en dankzij de steun van dienst Jeugd van schepen Ilse Uyttersprot (CD&V), van haarzelf en haar voorganger Iwein De Koninck (CD&V). We zijn dankbaar voor de (extra) materiële steun die het stadsbestuur via dienst Organisatie ons nu toch al jaar na jaar levert.”

30 securitymensen

Tijdens de Nacht van de Jeugdbeweging worden er bijna 30 securitymensen ingezet, waaronder 12 professionals. “Als eerste in Aalst gaan we gebruik maken van een herbruikbaar bekersysteem op grote schaal. Dit zonder logistieke steun van de stad maar mét grote ondersteuning én tegemoetkoming van onze hoofdsponsor Primus”, schrijven de organisatoren. “We waren ook opgelucht dat de gevraagde geluidsafwijking tot 3 uur wordt toegestaan. Als team weet je dan dat je alle mogelijke maatregelen genomen hebt om de geluidsoverlast binnen de perken te houden. Ook al heb je als organisator geen vat op de wind als geluidsdrager. Doch, onze geluidstechnicus monitort continu en staat in direct contact met de (aanwezige) politie(agenten) om direct in te grijpen indien nodig.”

Toch is er kritiek op het stadsbestuur. “We zijn verbaasd dat het einduur zonder voorafgaandelijk overleg en zonder echte argumentatie plotseling naar 4 uur gebracht wordt”, zeggen ze. “Als team twijfel je dan plots aan alle goede vibes, aan alle genomen maatregelen die ons jaar na jaar handen vol geld kosten. Ook en vooral omdat deze beslissing eenzijdig, zonder overleg met ons als organisator, met dienst Jeugd als ondersteunende interne dienst, noch met VONK als plaatselijke jeugdorganisatie, genomen is.”

Minder lang feesten betekent minder inkomsten

Dat zal een effect hebben op de inkomsten, aldus de organisatoren. “Het spijtige is dat ook de steeds zwaarder wordende veiligheidsmaatregelen een contante geworden zijn, die ons vanuit de veiligheidscel van stad Aalst worden opgelegd. Sinds dit jaar schakelen wij 12 professionele securitymensen in tijdens ons evenement. Een serieuze kost die in combinatie met het vervroegen van het einduur geen lachertje is: de veiligheidskost per feestvierder is de voorbij jaren met 50% gestegen.”

“Daarbovenop heeft de stad dit jaar gevraagd een extra externe professionele veiligheidscoördinator in te schakelen die ons evenement mee monitort voorafgaand aan en tijdens het evenement. Samen met de eenzijdig genomen beslissing in verband met het het einduur - van initieel 6 uur in 2015 naar 4 uur dit jaar - zorgt ervoor dat onze kostprijs voor één veiligheidsuur met een factor 2,5 vermenigvuldigd is tegenover 5 jaar geleden.”

“Deze extra veiligheidsmaatregelen (extra professionele security + een externe veiligheidscoördinator) worden een zware (financiële) last om te blijven dragen. En wij zullen moeten zien hoe wij hiermee in de toekomst (als ons deze nog wordt toegestaan) omgaan als organisatie”, schrijven de organisatoren.

Reactie burgemeester D’Haese (N-VA): “Open brief leest als CD&V-pamflet”

De burgemeester reageert op de open brief als volgt. “Met enige verwondering lees ik de open brief uitgaande van de ‘Nacht van de Jeugdbeweging’, ondertekend door twee jongeren. Ik noteer dat zij ‘als Nacht van de Jeugdbeweging’ tevreden, dankbaar, alert en gezond zenuwachtig zijn”, zegt de burgemeester.

“Het organiseren van een Nacht van de Jeugdbeweging in vol woongebied is niet zo evident als de jeugd wel denkt. Zeker en vast is dit zo nu ik als burgemeester steeds bemiddelend ben opgetreden om de jeugd een recht op feesten te geven en de buurt een recht op beperkte rust te gunnen. De evaluaties van de vorige edities waren immers lang niet zo positief”, zegt hij.

“De open brief leest als een politiek CD&V-pamflet en ik zal de erin geuite felicitaties aan mevrouw Ilse Uyttersprot overmaken. Al weet ik wel niet echt of die gelukwensen voor haar bedoeld zijn. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen die kwam er op vraag van... U raadt het goed: de schepen van Jeugd. Wellicht heeft zij de zoveelste jeugdzonde begaan, maar de waarheid heeft haar rechten. Verdere commentaar lijk mij echt overbodig, zeker?”

“Alle andere modaliteiten van de genomen beslissing kaderen perfect in het willen organiseren van een veilig evenement en zijn niets anders dan de toepassing van de vigerende en te respecteren veiligheidsregels opdat de jeugd veilig kan uitgaan. De beslissingen over veiligheid worden dus vooral genomen in het belang van de jeugd”, zegt de burgemeester.