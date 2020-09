Feestcomitévoorzitter: “In Aalst vieren we geen carnaval in de zomer” Rutger Lievens

17 september 2020

15u48 12 Aalst Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen vindt een zomercarnaval een slecht idee. “Dat is Aalst carnaval niet, we vieren geen carnaval in de zomer.”

“Aalst opent het carnavalsfeest op de eerste zondag van de Krokusvakantie. Ik ben diep bedroefd dat die beslissing is genomen. Als er een vaccin is, zal carnaval in de zomer plaatsvinden, maar het was een wijzere beslissing geweest om carnaval een jaar uit te stellen”, zegt de voorzitter van het Feestcomité. “We gaan de jeugd toch geen carnaval voorschotelen in juni, een examenmaand waarin ze dan nog eens aan carnavalswagens zouden moeten bouwen.”

Het Feestcomité zegt dat het hier niet over geraadpleegd is en dat het een beslissing is van één persoon. Dirk Verleysen vraagt een uitleg van de burgemeester.