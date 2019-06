Feest! Utopia viert eerste verjaardag op 21 juni Rutger Lievens

16u52 8 Aalst Utopia bestaat bijna 1 jaar en dat wordt gevierd op 21 juni op het Utopiaplein in Aalst. De mooiste bibliotheek van Vlaanderen is iets waar Aalstenaars fier op zijn. Iedereen met een hart voor Utopia is uitgenodigd om mee te feesten.

“Geniet van het optreden van De Helaasheid der Zingen, ontdek de volkse vertellingen door de Academie voor Podiumkunsten en zoveel meer. Afsluiten doen we met een deejayset van Vinyl on Wheels. Het Utopiacafé zorgt ervoor dat niemand hongerig of dorstig naar huis hoeft”, zegt de stad Aalst. Feesten doe je van 14 uur tot maximum middernacht. Inschrijven is niet nodig, toegang is gratis.