Feest in het woonzorgcentrum: zuster Gertrude is 101

20 september 2019

Feest in woonzorgcentrum Aqua Vitae in Gijzegem: zuster Gertrude Kwaspen is 101 jaar oud geworden.

Gertrude is een van de zusters die verblijven in het woonzorgcentrum Aqua Vitae in Gijzegem. In 1938 ging ze bij de zusters van Sint-Vincentius à Paulo. Tot 2004 woonde ze in Mortsel waar ze onderwijzeres was, sinds dat jaar verblijft ze in Gijzegem. Sinds 2016 woont ze in het woonzorgcentrum naast het klooster. Elke dag leest zuster Gertrude de krant en elke maand leest ze vijf boeken. Ze houdt ook van kruiswoordraadsels.