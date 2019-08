Fedasil vraagt extra opvangplaatsen voor asielzoekers, Smeyers (N-VA) weigert Rutger Lievens

11u53 8 Aalst Fedasil, het Belgisch Agentschap voor de opvang van asielzoekers, vraagt aan lokale besturen - en dus ook aan Aalst - om bijkomende opvangplaatsen te openen. Schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA) zegt dat de stad Aalst zal weigeren. Er zijn nu in Aalst 25 opvangplaatsen voorzien voor asielzoekers.

De stad Aalst voorziet op dit moment 25 appartementen of woningen voor asielzoekers. Per appartement of woning woont een alleenstaande of een koppel al dan niet met kinderen. Van de 25 opvangplaatsen zijn er twee die gebruikt worden door gezinnen met kinderen.

En dat is meer dan genoeg, vindt Sarah Smeyers (N-VA), schepen van Sociale Zaken. “Deze week verstuurde Fedasil een herinneringsbrief om extra opvangplaatsen te voorzien tegen eind september. De bereidheid om nog maar eens bijkomende opvangplaatsen te openen, is blijkbaar bij alle Vlaamse steden en gemeenten erg klein. Volkomen begrijpelijk”, vindt Vlaams parlementslid Sarah Smeyers (N-VA), ”Uiteindelijk ondervinden zij hiervan de impact op onder meer hun OCMW, lokale arbeids- en krappe huisvestingsmarkt.”

Wallonië

Wanneer asielzoekers aankomen in ons land, wijst Fedasil hen toe aan collectieve opvangcentra of lokale opvanginitiatieven. Eenmaal vluchtelingen erkend zijn, zijn ze uiteraard vrij om hun verblijfplaats te kiezen. “Uit een rapport van het Agentschap Binnenlands Bestuur over de verhuisbewegingen van vluchtelingen blijkt dat de voorbije 5 jaar 38% van de door België erkende vluchtelingen nadien van Wallonië naar Vlaanderen zijn verhuisd. Omgekeerd zijn slechts 4% van de erkende vluchtelingen van Vlaanderen naar Wallonië verhuisd”, zegt Smeyers (N-VA).

Verhuiscijfers

“9 op 10 erkende vluchtelingen blijft in Vlaanderen wonen”, zegt Smeyers, “Maar de instroom vanuit Brussel en Wallonië verhoogt de druk op het maatschappelijke, sociale en economische weefsel in Vlaanderen. Door deze tendens worden de maatschappelijke uitdagingen vooral bij Vlaanderen gelegd. De druk op de arbeidsmarkt en (sociale) woningmarkt neemt toe. Ook van het Vlaams onderwijs en de kinderopvang worden daardoor meer inspanningen geëist. Fedasil moet met deze gevolgen rekening houden als ze aan de Vlaamse steden en gemeenten nog eens extra lokale opvangplaatsen vraagt.”

Volgens het Vlaams parlementslid bevestigen de verhuiscijfers van de erkende vluchtelingen dat er in het toekomstige Vlaams regeerakkoord ‘een sterke nood is aan een streng maar rechtvaardig integratiebeleid’. “Aangezien Wallonië faalt in het bieden van een toekomstperspectief aan nieuwkomers, schuift het Waalse PS-model de factuur door naar Vlaanderen”, aldus Smeyers, “Confederalisme is dus de enige juiste te bewandelen weg.”