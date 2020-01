FC De Kampioenen-filmmarathon in jeugdhuis Jome Rutger Lievens

22 januari 2020

17u49 32 Aalst Jeugdhuis Jome in Gijzegem organiseert een FC De Kampioenen-filmmarathon op 31 januari. En er zijn Boma-worsten voor de liefhebbers.

Jeugdhuis Jome bevindt zich in de Meirbeekstraat in Gijzegem. De jongeren hebben groot nieuws. “Jeugdhuis Jome heeft een groots themacafé opgezet waar je kan genieten van een FC De Kampioenen-marathon. Voor de échte liefhebbers zijn er Boma-worsten en dagschotels. Verkleden in het thema is verplicht”, zeggen de organisatoren. Op het programma staan drie films: ‘Kampioen zijn blijft plezant’, ‘Jubilee General!’ en ‘Forever’. Iedereen welkom vanaf 18 uur.