Faubourg-stoet trotseert wegenwerken: Baardegemnaren lachen met eigen miserie Rutger Lievens

27 augustus 2019

15u41 2 Aalst 28 jaarmarktgroepen vormden in Baardegem de jaarlijkse Faubourg-stoet. De stoet is een van de hoogtepunten van de jaarlijkse zomerkermis. Belangrijkste thema dit jaar: lachen met de eigen miserie veroorzaakt door de wegenwerken in het dorp.

Het was zweten onder de carnavalskostuums die de feestende Baardegemnaren droegen in de Faubourg-stoet. Zweten, maar ook lachen, want Faubourg is voor die van Baardegem de gelegenheid om de draak te steken met wat er misgaat in het dorp. De wegenwerken en omleidingen waren een populair onderwerp. De organisatie van de Faubourg-wielerwedstrijden was nog zoiets. Een van de groepen verkleedde zich als dames op Waregem Koerse en treurde om de afgeschafte wielerwedstrijd met ‘Baregem Zonder Koerse’. “Op onze golfwagen hangen de echte affiches die de organisatoren hadden laten drukken voor de wielerwedstrijden. Ze werden pas op het laatste moment door de stad op de hoogte gesteld dat de wedstrijden niet konden doorgaan door de wegenwerken in het dorp”, zeggen de heren verkleed als dames.