Faubourg in coronatijden: “Geen stoet, maar post uw leuke filmpjes en foto’s op Facebook met #faubourg” Rutger Lievens

19 augustus 2020

16u42 0 Aalst De Faubourg-kermis in Baardegem zal niet verlopen zoals andere jaren. Zo is er geen lange Faubourg-stoet die door het dorp zal gaan. De organisatoren van het dorpsfeest vragen om leuke filmpjes en foto’s te posten op sociale media om zo het feest levend te houden in 2020.

“Het Faubourg-virus zit ons bloed, tot de dood”, is te horen in een videoboodschap van Faubourg Kermis Baardegem. “Het zal niet zijn zoals andere jaren, maar w emaken er het beste van. Volg de Facebook-pagina de komende dagen. We roepen alle mensen op met een hart voor Faubourg om een filmpje of een foto te posten op Facebook met ‘#faubourg’.”



