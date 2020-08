Faubourg in coronatijd: “Geen stoet, maar kom verkleed iets drinken met je bubbel” Rutger Lievens

21 augustus 2020

14u08 2 Aalst In Baardegem zouden normaal gezien vandaag de feestelijkheden starten, van vrijdag tot dinsdag zou het er Faubourg zijn, maar het is jammer genoeg een coronajaar. Toch maken ze er feestje van, binnen de grenzen van wat mag.

Dit jaar, door corona, is er geen CPR-party, geen stoet. “Er gaat niks door dit jaar”, zegt Staf De Koninck. “De Sozjekes hebben beslist om hier een terras te maken aan zaal Ons Huis. Hier kan je in je bubbel iets drinken, zittend aan een tafeltje. Zaterdag vliegt er een drone over de vijf belangrijkste plaatsen in Baardegem. Groepen die iets willen maken dat de drone kan filmen, mogen dat. Daarom hadden wij het idee om deze grote constructie te sjorren met vlaggen en in grote letters ‘Faubourg’. Dinsdag is het normaal de jaarlijkse stoet, die nu ook niet kan doorgaan, maar we vragen aan iedereen om zich te verkleden en naar het terras van De Sozjekes te komen die dag”, zegt Staf De Koninck. “Hopelijk kunnen we volgend jaar wel vieren zoals we het gewend zijn.”