Fatma Yildiz (Groen): “Vertegenwoordigers moskee moeten in beroep gaan tegen weigering vergunning” Rutger Lievens

13 januari 2020

Groen-gemeenteraadslid Fatma Yildiz raadt de vertegenwoordigers van de Turkse moskee in de Binnenstraat in Aalst aan om te blijven gaan voor een uitbreiding van het gebedshuis. De stad en Oost-Vlaamse deputatie weigerden de vergunning. De aanvrager kan nu nog in hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

In de Kevser moskee in de Binnenstraat is er ruimte voor 300 gelovigen. 1.500 moslims frequenteren het gebedshuis en dat wordt dus een beetje krap. De vertegenwoordigers van de moskee hebben een vergunning aangevraagd om de moskee uit te breiden, maar de stad Aalst weigerde. In beroep bij de Oost-Vlaamse deputatie stootten de vertegenwoordigers van de moskee opnieuw op een weigering.

‘Stilzwijgend geweigerd’

In de deputatie zitten twee N-VA’ers, 1 CD&V’er en 1 afgevaardigde van Groen. “De manier waarop de weigering tot stand kwam is opvallend”, zegt Fatma Yildiz (Groen). Dat blijkt ook uit de historiek van het dossier. Het dossier werd op 28 november geagendeerd op de deputatie die elke donderdag vergadert. “N-VA vroeg om uitstel om het dossier nader te bekijken.” N-VA vroeg nog twee keer uitstel. Een keer op 5 december en een keer op 12 december. De laatste vergadering voor de deadline in het dossier vond plaats op 19 december. Er werd dan ook gestemd. Resultaat: 2 voor, 2 tegen. N-VA stemde twee keer tegen, zowel Groen als CD&V stemde voor de vergunning.”

Zo’n stemming die eindigt op 2-2 in een vergunningsdossier betekent ‘geen beslissing - staking der stemmen’, waarbij de deputatie dus geen beslissing neemt. Technisch gezien kan ze immers geen beslissing nemen, want er is geen meerderheid voor noch tegen. Concreet gaat dat dossier dan over zijn deadline, zonder beslissing. De wetgeving stelt dat wanneer de deputatie geen uitspraak doet binnen de gestelde termijn de vergunning stilzwijgend geweigerd wordt. Dat ondanks gunstige adviezen over de hele lijn van de bevoegde diensten.

Raad voor Vergunningsbetwistingen

De aanvrager kan nu nog in hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Bij de moskee wilde niemand reageren en dus zeggen of dat ook zal gebeuren. Fatma Yildiz van Groen raadt het de mensen van de Turkse moskee alvast aan. “Ze moeten in beroep gaan. Dit is politiek gespeeld. Buurtbewoners weten dat de moskee niet voor overlast zorgt, ze weten dat ze geen schrik moeten hebben voor de moskee. Er gaat niet meer volk naar de moskee komen door een uitbreiding, het gebouw is nu te klein voor al de mensen die willen komen bidden. Het klopt dus niet dat er meer auto’s in de buurt zullen moeten parkeren”, zegt Fatma Yildiz (Groen).