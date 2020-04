Fatma Yildiz (Groen): “Laat voor een keer oproep tot gebed weerklinken, als hart onder de riem voor moslims” Rutger Lievens

28 april 2020

14u28 12 Aalst Groen-gemeenteraadslid Fatma Yildiz stelt voor om eenmalig de oproep tot gebed te laten weerklinken in Aalst, als morele steun voor moslims tijdens de ramadan. “Zoals de kerken de klokken luiden, zou vanuit de moskee ook voor een keer de oproep tot gebed kunnen worden uitgezonden”, zegt ze. Schepen van Inburgering Karim Van Overmeire (N-VA) is niet gewonnen voor het idee.

Fatma Yildiz, gemeenteraadslid voor Groen in Aalst, vindt dat de moslims echt heel hard hun best doen om in deze coronatijden de social distancing te respecteren. “De imam leidt het gebed nu via een online livestream. De moslimgemeenschap doet het erg goed. Ik vind dat het een mooie geste van de stad zou zijn om de moskee de toestemming te verlenen om één keer de oproep tot gebed te laten weerklinken vanuit de minaretten van de moskee. Zoals de kerk soms de klokken luidt”, zegt ze.

Schepen van Inburgering, Karim Van Overmeire (N-VA), gaat niet mee in die logica. “Het staat mevrouw Yildiz vrij om gelijk welk voorstel te lanceren. Bij mijn weten hebben we die vraag niet gekregen vanuit een moskee en is mevrouw Yildiz daar ook niet de spreekbuis van. Ik heb - dat kan ik wel vertellen - geen vraag gekregen vanuit andere religieuze gemeenschappen om een speciale behandeling te krijgen. Ik stel voor dat iedereen zich aan de bestaande regels houdt en geen ‘speciallekes’ gaat opeisen.”