Fatma Yildiz (Groen): “Ik vrees dat Michel Van Brempt (VB) radicaliseert. Ik krijg geen hand meer van hem.” Rutger Lievens

27 september 2019

10u18 0 Aalst Aalsters Groen-gemeenteraadslid Fatma Yildiz vraagt zich af of ze via de ‘klikmail’ van de stad Aalst een melding moet maken van VB’er Michel Van Brempt. “Hij lijkt geradicaliseerd”, zegt ze.

Indien je denkt dat iemand in je omgeving radicaliseert, kan je dat melden aan de stad Aalst via ABCproject@aalst.be. Fatma Yildiz van Groen heeft al iemand in gedachten, laat ze sociale media weten.

“Ik zou ook graag een melding maken. Ik krijg van Michel Van Brempt (VB) tijdens de gemeenteraadsverkiezingen geen hand meer. Ik vermoed dat hij helaas aan het radicaliseren is, of al geradicaliseerd is”, schrijft ze. Ze doet ook een oproep aan de media om geen onrust te zaaien waar het niet nodig is. Ze vond het artikel dat melding maakte van het e-mailadres ABCproject@aalst.be niet nodig. “Allochtone jongeren worden dagelijks al genoeg geviseerd. Wij als Aalstenaars horen te zorgen dat de stad Aalst zijn rust blijft behouden.”