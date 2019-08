Fatma Yildiz (Groen) en Deniz Özkan (sp.a): “Uitbreiding moskee is nodig” Rutger Lievens

07 augustus 2019

16u03 43 Aalst De Aalsterse gemeenteraadsleden Fatma Yildiz (Groen) en Deniz Özkan (sp.a) pleiten voor een uitbreiding van de moskee in de Binnenstraat. Ze begrijpen niet waarom het stadsbestuur de vergunning voor de uitbreiding van de Turkse moskee weigert.

Eerder deze week geraakte bekend dat de stad de vergunning weigert om de moskee in de Binnenstraat uit te breiden. De stad vreest mobiliteitsproblemen. Yildiz en Özkan begrijpen de beslissing niet. “De uitbreiding is nodig, want de bestaande ruimte voldoet niet meer. Wij hebben de indruk dat er te weinig overleg is geweest tussen het stadsbestuur en het bestuur van de moskee, dat de vergunning heeft aangevraagd”, zeggen ze.

“Het gaat niet alleen om de uitbreiding van de gebedsruimte, maar ook over de inrichting van lokalen voor sociaal-culturele en onderwijsgerichte activiteiten die bijdragen aan de integratie en het positief samenleven in de buurt en de stad. In diversiteit en met respect voor ieders identiteit”, aldus de raadsleden. Beide raadsleden bevestigen ook dat het merendeel van de bezoekers te voet naar de moskee komt en zijn bereid om eventuele problemen rond mobiliteit in kaart te brengen en te bespreken met het stadsbestuur in samenspraak met de moskee.

Fatma en Deniz zullen samen het dossier met de bezwaarschriften en de weigering van het stadsbestuur bestuderen. “Wij willen met positieve voorstellen komen om de impasse te deblokkeren en een positieve sfeer in de buurt te versterken”, zeggen zij.