Fantastisch! Levensloop haalt 220.157 euro op voor Stichting tegen Kanker Rutger Lievens

06 oktober 2019

16u24 40 Aalst Het Levensloop-weekend in Aalst is afgesloten met 220.157 euro op de teller. Zoveel geld gaat nu al naar de Stichting tegen Kanker. De komende weken en maanden komt daar nog geld bij van acties die nog niet meegerekend zijn.

In 2016 was de eerste Levensloop in Aalst meteen een schot in de roos met een opbrengst van 170.000 euro. Sindsdien halen de Aalstenaars elk jaar meer dan 240.000 euro op. Geld dat gaat naar wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen kanker. “Vorig jaar hadden we in het Levensloop-weekend 183.000 euro”, zei Sven De Smet, een van de drijvende krachten achter Levensloop in Aalst. “Dit jaar is dat 220.000 euro.” Uiteindelijk leverde Levensloop vorig jaar 240.000 euro op, het zou dus kunnen dat dit jaar een hoger bedrag wordt binnengebracht.

Prachtig werk dus van de tientallen vrijwilligers, 82 teams, 186 vechters en 5.244 deelnemers van Levensloop in Aalst; die ondanks de barre weersomstandigheden een knalprestatie hebben neergezet.

Scholen, ziekenhuizen, politie en bedrijven en zoveel andere organisaties stonden paraat. Onder hen het team van Tech Data, dat een heel mooi bedrag bij elkaar bracht. “Het doel was 10.000 euro”, zegt Maryse Cannoot van Tech Data. “Die 10.000 haalden we dankzij verkoop van ons eigen biertje ‘t Lesteken en onze spitburgers. Vooral door onze teamspirit en eindeloze inzet van vele collega’s. Zondagnamiddag hadden we al meer dan 12.000 euro”, zegt ze.