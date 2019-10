Fan krijgt stadionverbod na weggooien bekertje: Eendracht-supporters blijven weg van de match Rutger Lievens

12 oktober 2019

06u54 0 Aalst De Onion Boys, de sfeergroep van Eendracht Aalst, blijft zondag weg van de match tegen Hoogstraten. Een van de Onion Boys mag het stadion niet meer binnen wegens een stadionverbod. Hij gooide een bekertje op het veld. “Een heksenjacht”, noemen de fans het.

De Onion Boys brengt telkens weer de nodige sfeer van in vak K in het Pierre Cornelisstadion. Ze zingen, trommelen, maakten voor de bekermatch het spandoek: ‘Ont oileg ert speltj wit en zwert’. Maar niet komende zondag dus.

“Onze Stop De Repressie-actie was nog niet goed verteerd, of een lid van OB17 kreeg al onderstaande brief in de bus”, zegt de fanclub. “Voor het gooien van een plastiek bekertje op de tribune. Hetzelfde lid die een voorname rol speelde in de sfeeractie tegen AA Gent, waar Eendracht Aalst en de nationale media niet genoeg van kregen, wordt nu buiten gebonjourd vanwege een leeg bekertje. Niet voor de politie, wel vanuit onze eigen club.”

“Ondanks onze inzet om aan alle eisen van onze heren veiligheidsverantwoordelijken te voldoen, blijft de heksenjacht doorgaan. Zondag blijven we uit protest buiten. Misschien voelt ons bestuur het wel als we hen raken in de plek waar het het meeste pijn doet, de portemonnee”, zeggen de fans.