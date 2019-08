Familie Kayleigh laat knuffels en bloemen achter op plaats ongeval: “Lieve poppemie, ik mis je verschrikkelijk” Rutger Lievens

20 augustus 2019

12u30 30 Aalst De familie van het verongelukte meisje Kayleigh Leemans heeft op de plek van het ongeval in Nieuwerkerken knuffels achtergelaten. De afscheidsplechtigheid van het 14-jarig meisje vindt zaterdag plaats in Aalst.

“Lieve poppemie, vlinder, ik mis je verschrikkelijk. Dikke kus”, staat er op het kaartje dat de mama van Kayleigh Leemans achterliet. Haar dochter kwam zondagnacht om het leven bij een verkeersongeval in de Patrick Lanckmanstraat in Nieuwerkerken. De bestuurder van de wagen had geen geldig rijbewijs.

De familie laat weten dat de afscheidsplechtigheid van Kayleigh zaterdag plaatsvindt in Aalst, om 14 uur in het crematorium.