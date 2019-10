Familie en vrienden van Stef Meert dragen zwarte trui en stickers in rechtbank met ‘nooit meer’ om signaal te geven: “Hopen dat er nooit meer slachtoffers moeten vallen door dronken bestuurders” Koen Baten

10 oktober 2019

16u52 0 Aalst Jurgen V.D.M. is door politierechter Peter D’Hondt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar voor het dodelijk ongeval waarbij Stef Meert (22) uit Hofstade op 17 oktober 2015 overleed op het Wijngaardveld in Aalst nadat hij werd aangereden door V. die onder invloed was van alcohol. Hij kwam toen van de bierfeesten in Wieze. Heel wat familie en vrienden kwamen het vonnis aanhoren en maakten een opmerkelijk statement met zwarte truien en stickers met boodschappen op. “Met deze stickers willen we een krachtig signaal geven dat drinken en rijden niet samen gaan en dat er geen onschuldige slachtoffers meer mogen vallen", aldus Diane Christiaens.

Tientallen vrienden en familieleden waren aanwezig in de rechtbank om na vier jaar eindelijk het verdict te kennen in het dodelijk ongeval waarbij Stef om het leven kwam. Omwille van enkele procedures sleepte het proces lang aan, maar vandaag was er uiteindelijk toch een uitspraak. “Dat er na vier jaar nog altijd zoveel vrienden en familie aanwezig zijn toont nog maar eens hoe geliefd onze Stef was", zegt Diane emotioneel.

Alle vrienden en familie waren ook in het zwart gekleed, en hadden stickers met boodschappen opgekleefd zoals ‘nooit meer', ‘pijnlijk’ en ‘genoeg'. “Het idee kwam van ons allemaal om dit opvallend statement te geven bij het vonnis", aldus de mama van Stef. “We willen niet dat er nog slachtoffers vallen door dronken bestuurders. We willen niet dat er nog kinderen onschuldig sterven in het verkeer", klinkt het. “Vandaar deze stickers met de duidelijke boodschap op. Ik ben iedereen ook ontzettend dankbaar voor de steun tijdens het proces. Mijn allerliefste zoon zie ik nooit meer terug, maar ik heb wel vandaag gezien hoe geliefd hij was", aldus Diane.

De uitspraak maakt voor de mama verder weinig uit. “Deze rechtbank heeft zijn werk gedaan, en ik heb vertrouwen in het systeem, maar ik ben er ook van overtuigd dat dit misschien vermeden had kunnen worden." Jurgen V. heeft namelijk al een aanzienlijk strafblad, met ook tien veroordelingen in het verkeer, waaronder dronken rijden. “Hij had vroeger bij D’Hondt terecht moeten staan, dan was Stef dit misschien niet overkomen en zou hij nu nog leven en lachen zoals vroeger", klinkt het.

De familie blijft het ook nog altijd moeilijk hebben met het feit dat de beklaagde amper berouw toont. “We hebben dit bij hem bijna nooit gezien. Hij blijft zo onverschillig naar ons toe, en dat doet enorm veel pijn", klinkt het. De vader is wel tevreden met het vonnis. “Gerechtigheid voor Stef is geschiedde, en we hopen dat hij nu kan beseffen wat hij gedaan heeft", klinkt het.

Het vluchtmisdrijf van Jurgen V.D.M. werd weerhouden in het vonnis en daarvoor kreeg hij de vrijspraak. Jurgen, die in het buitenland verblijft werd wel onmiddellijk aangehouden in de rechtbank. Daarnaast kreeg hij ook een geldboete van 8.000 euro, vijf jaar rijverbod, alle proeven en is hij ongeschikt verklaard. “We hebben het bijzonder moeilijk met de onmiddellijke aanhouding en de strafmaat. We gaan waarschijnlijk in beroep treden tegen deze straf", besluit advocaat Frank Scheerlinck.