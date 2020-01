Eyup en Sedaete trotse ouders van Okam: kerstkindje werd nieuwjaarsbaby Claudia Van den Houte

16u55 0 Aalst Okam Mertol, het kindje van Eyup Mertol en Sedaete Imeri uit het Ninoofse Outer, werd op 1 januari 2020 rond 15 uur geboren in het ASZ in Aalst.

Het jongetje weegt 3,150 kg en is 50 cm groot. Papa Eyup en mama Sedaete zijn zeer blij met hun nieuwjaarsbaby. “Dit is een zeer speciale dag”, zegt papa Eyup. “We waren voor de geboorte thuis aan het rusten omdat we wisten dat het binnenkort zou gebeuren. De geboorte was normaal uitgerekend voor 25 december. Ons kindje zou dus normaal een kerstbaby worden, maar het is een nieuwjaarsbaby geworden.” Het is het eerste kindje voor het koppel.