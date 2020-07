Extra koopzondagen moeten verlies door corona deels compenseren: “Koop De Zomer heeft tot doel mensen bewust lokaal te doen kopen” Frank Eeckhout

23 juli 2020

14u09 0 Aalst Twee extra koopzondagen moeten het verlies door de coronacrisis deels compenseren bij de Aalsterse handelaars. “Samen met onze partner Unigift geven we telkens voor 1.000 euro aan cadeaubonnen weg. De stad zorgt voor coronaproof animatie", kondigt voorzitter van District A Michaël Redant aan.

Voor heel wat handelszaken is handel drijven dezer dagen niet eenvoudig. “Eerst en vooral zijn er de maatregelen waar we ons aan moeten houden, maar er is ook de economische impact van dit virus. Mensen worden tijdelijk technisch werkloos, anderen zien hun job verdwijnen. Huwelijken, communies, familiefeesten worden geannuleerd. De voorziene nieuwe outfit wordt niet aangekocht, het feest geannuleerd. Allemaal zaken waar de handelaar mee te maken krijgt. Als handelsvereniging van het centrum van Aalst is er in overleg met de handelaars en de dienst Economie van de stad Aalst overeengekomen dat er twee extra winkelzondagen worden georganiseerd. De eerste op zondag 2 augustus valt samen met de eerste soldendag en de tweede vindt plaats op 6 september. Op deze koopzondagen schenken we telkens voor 1.000 euro cadeaubons weg en zorgt de stad voor randanimatie", vertelt Michaël Redant.

Piccolo

Een piccolo, ontworpen door Geert De Wolf, moet de shoppers welkom heten en wegwijs maken in ons Aalsters shoppinghart. “We zijn nog op zoek naar een geschikte naam voor ons manneke. Suggesties kunnen via onze Facebook- of Instagrampagina’s winkelen in Aalst worden doorgegeven. Wie de meest originele naam doorgeeft wint een verwendag in Shoppingstad Aalst. Op zijn rug prijkt het logo van Winkelen in Aalst. Met dit logo promoten wij via de sociale media Aalst als Shoppingstad. Aan zijn jas hangen ook de Aalsterse cadeaubonnen, die je al bij meer dan zestig handelaars kan inruilen. Ook het logo van de stad Aalst is in het kostuum verwerkt. De actie Koop De Zomer heeft tot doel mensen bewust lokaal te doen kopen en tijdens de soldenperiode in eigen stad te consumeren. Het aanbod in onze stad is ruim en achter ieder hoekje is wel een leuke winkel te vinden”, besluit Redant.