Extra hotspots voor elektrische deelsteps aan Schotte, Odisee en campus Hogent Rutger Lievens

27 september 2019

16u04 1 Aalst Er komen extra plekken in Aalst waar je een deelstep kan oppikken en achterlaten. Ook sportcentrum Schotte, Odisee Hogeschool en Hogent krijgen een hotspot voor deelsteps.

Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), schepen van Mobiliteit, voerde de deelsteps in in Aalst net voor de zomer. “Deze zomer konden de Aalstenaars voor hun verplaatsingen kennis maken met een nieuwe deelformule: de elektrische steps”, zegt de schepen. “Uit een eerste evaluatie blijkt dat deze elektrische steps ondertussen stilaan hun plaats vinden in onze stad naast de deelfietsen en deelauto’s waarop ik als schepen van Mobiliteit wil inzetten om zowel de circulatie te bevorderen als om bij te dragen aan de verbetering van het milieu.”

“Uit de evaluatie bleek de noodzaak aan bijkomende hotspots voor de deelsteps. Vanaf dit weekend zullen de deelsteps dan ook te vinden zijn aan het sportcomplex Schotte en de campussen van de hogescholen Hogent in de Arbeidstraat en Odisee in de Kwalestraat”, zegt De Gucht (Open Vld). “Daarmee willen we studenten aanzetten de auto achterwege te laten bij hun verplaatsingen binnen de stad.”