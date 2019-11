Extra bomen in Duivekeetstraat, Vrijheidstraat en op Graanmarkt Rutger Lievens

19 november 2019

16u30 5 Aalst Op korte termijn komen er enkele bomen bij in het centrum van Aalst. “Als schepen streef ik naar een maximale vergroening van onze stad in het algemeen, maar zeker ook van de binnenstad”, zegt schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

“Het centrum van onze stad is in het verleden niet altijd het best bedeeld geweest wanneer het aankwam op het voorzien van groenelementen”, zegt De Gucht (Open Vld). “Daarom ben ik samen met mijn diensten steeds maximaal op zoek om hier een inhaalbeweging te doen door gericht en op korte termijn plaatsen te bepalen waar vergroening in de stad aangewezen is.”

“Zo werd er onderzocht of er in de Vrijheidstraat en Duivekeetstraat in Aalst boomvakken kunnen worden aangelegd. Onderzoek van het terrein en de ondergrond (ligging van nutsleidingen) wees uit dat er in de Vrijheidstraat twee boomvakken en in de Duivekeetstraat vijf boomvakken kunnen worden aangebracht. Dit zorgt voor meer en permanente vergroening van deze straten, dit zonder of minimaal verlies van parkeermogelijkheden. In de Vrijheidstraat is er geen verlies van parkeerplaatsen. In de Duivekeetstraat is er één parkeerplaats minder door het verschuiven van de parkeervakken. De bomen zullen na carnaval geplant worden.”

“Op zeer korte termijn, zijnde meer bepaald vóór nieuwjaar, komen er ook twee bomen bij in de Zwarte Zusterstraat en wordt er een haag geplant langs de rand van het park aan de Graanmarkt”, zegt schepen De Gucht. “Deze ingrepen zullen zeker bijdragen tot een verruiming van de biodiversiteit, een verhoging van de woonkwaliteit en een verbetering van de leefomstandigheden waarbij het streven naar propere lucht een essentieel bestanddeel uitmaakt.”