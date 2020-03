Expo Rond De Noordzee in De Werf verplaatst naar ramen inkomhal Rutger Lievens

17 maart 2020

15u27 0 Aalst “Om voorbijgangers in deze tijden toch de kans te geven om van cultuur te genieten, hebben we onze foto-expo ‘Rond de Noordzee’ verplaatst naar de ramen in onze inkomhal. Een cultureel lichtpuntje voor wie toch nog even naar buiten moet”, laat cultureel centrum De Werf in Aalst weten.

Samen met cameraman Philippe en ‘droner’ Ruben maakte Arnout een reis rond de Noordzee. Een tocht van meer dan vijfduizend kilometer, door heden en verleden, te voet, per trein, met de fiets, per boot. Langs honderden dorpjes en door acht verschillende landen: België, Frankrijk, Engeland, Schotland, Noorwegen, Denemarken, Duitsland en Nederland. Met de klok mee, het water altijd aan hun rechterkant.

Het resultaat was tien weken lang te zien in het televisieprogramma ‘Rond de Noordzee’ op Eén en te lezen in het gelijknamige boek, verschenen bij Polis, geschreven samen met journalist Lander Deweer. En te bewonderen in deze expo met zevenentwintig foto’s die de sfeer van de reis mooi weergeven en tegelijk de kustlijn van de Noordzee visueel in kaart brengen.