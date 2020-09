Explosie aan voordeur schrikt buurtbewoners op in Herdersem Koen Baten

28 september 2020

23u46 27 Herdersem Op de Grote Baan ter hoogte van de Middenweg in Herdersem zijn buurtbewoners deze avond opgeschrikt door een hevige explosie aan een voordeur van een woning. Na de explosie volgde een hevige rookontwikkeling aan de voordeur. Mogelijk gaat het om een doelbewuste actie, maar het is nog niet duidelijk wat voor soort explosief er gebruikt werd.

De explosie gebeurde rond 22.45 uur deze avond. Politie en brandweer kwamen meteen massaal ter plaatse nadat ze een oproep hadden gekregen over een explosie op straat. Ter hoogte van nummer 104 troffen ze verschillende scherven aan op de straat. De ruit van de voordeur is ook gesprongen door de explosie.

Heel wat buurtbewoners waren geschrokken van de zware knal, die gevolgd werd door een korte rookontwikkeling. “Ik zat boven in mijn woning met een koptelefoon op toen ik de knal hoorde", vertelt de buurman. “Ik kwam onmiddellijk naar buiten, maar heb niemand meer gezien of gehoord", klinkt het. Ook andere buurtbewoners hebben kort voor de knal niet meteen iets verdacht gezien of gehoord.

De bewoners waren op het moment van de knal niet thuis. De brandweer deed een korte controle binnen in de woning, maar trof niets verdacht aan. De politie zocht op straat naar sporen van de explosie en sloot de straat rond de woning volledig af voor het verkeer.

Of het om een afrekening gaat in het milieu is op dit moment nog niet duidelijk. Buurtbewoners hebben alleszins nooit iets verdacht opgemerkt aan de bewoner die in het pand woonde. “Ik schat hem rond de dertig jaar oud, maar heb nooit problemen met hem gehad", klinkt het.

De politie vroeg ter plaatse aan de buurtbewoners of iemand camerabewaking had om beelden op te vragen van het moment van de explosie.