Europese Commissie scherp voor Aalst Carnaval: "Niet te vereenzelvigen met waarden en normen waarop EU is gebouwd"

24 februari 2020

14u10

De Europese Commissie is niet te spreken over de taferelen op Aalst carnaval van afgelopen weekend. Tot een officiële berisping van de Belgische regering komt het voorlopig niet. "Het is aan de nationale autoriteiten zelf om op te treden", klinkt het.

In Aalst waren zondag heel wat Joodse karikaturen te zien op de jaarlijkse carnavalsstoet, een reactie op de heisa die ontstond nadat een carnavalsgroep vorig jaar uitpakte met een wagen met Joodse figuren.

Ontzet

De Europese Commissie reageert ontzet. “Het is duidelijk voor mij: Aalst Carnaval is een schande. Dit moet stoppen. Dit heeft geen plaats in Europa”, zo reageerde vicevoorzitter Margaritas Schinas maandag op Twitter. Schinas is binnen de Commissie bevoegd voor ‘de bevordering van onze Europese levenswijze’.



"Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat dergelijke beelden niet thuishoren op Europese straten 75 jaar na de Jodenvervolging", klinkt het ook bij de woordvoerder van de Commissie. "De positie van de Commissie is duidelijk: we verzetten ons tegen elke vorm van antisemitisme en deze vertoning is niet te vereenzelvigen met de waarden en normen waarop de EU is gebouwd.”

Klachten

Tot een officiële berisping van België komt het voorlopig niet. "Juridisch is het aan de nationale autoriteiten om op te treden", aldus de Commissie. "We hebben op dit moment nog geen exacte informatie over welke actie we zullen ondernemen." Intussen zijn wel al een aantal klachten over Aalst Carnaval binnengelopen bij de Europese Commissie. "We zullen die bekijken", klonk het.

