Europees Commissievoorzitter kritisch voor Aalst carnaval: “Waar is de essentie van menselijkheid wanneer antisemitische carnavalskostuums openlijk paraderen in onze straten?” Rutger Lievens

16 september 2020

13u39 0 Aalst Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft in haar State of the Union in het Europees Parlement opvallend fors uitgehaald naar racisme en discriminatie op het continent. Daarbij verwees ze impliciet naar Aalst carnaval.

De voorzitter van de Europese Commissie gaf haar State Of The Union. Von der Leyen haalde in haar pleidooi voor meer diversiteit, gelijkheid en menselijke waarden in Europa niet alleen uit naar LGBTQ-vrije zones in Poolse gemeentes en de discriminatie van Roma, maar ook impliciet naar Aalst carnaval. “Waar is de essentie van menselijkheid wanneer antisemitische carnavalskostuums openlijk paraderen in onze straten?”, zo liet ze optekenen. Ze kondigde een actieplan tegen racisme aan.