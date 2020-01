Europaprins Enrico maakte val tijdens prinsenverkiezing: “Was jammer genoeg niet meer in staat om op te treden” Rutger Lievens

28 januari 2020

12u16 7 Aalst Enrico Le Clair is normaal gezien een vaste waarde op het podium van de prinsenverkiezing in Aalst, maar afgelopen zaterdag kwam hij ongelukkig ten val. “Gelukkig niets gebroken, maar wel veel pijn”, zegt Enrico.

In de spannende uren tussen het laatste optreden van de kandidaat-prinsen en de prijsuitreiking mogen tal van oud-prinsen carnaval het podium op om het publiek te entertainen. Normaal gezien is Europaprins Enrico daar altijd bij, maar dit jaar dus niet.

“Ik ben zwaar gevallen nadat ik de juryleden gegroet had. Ik ben gestruikeld over de helling waar de kabels onder zaten en was jammer genoeg niet in staat om nog op te treden”, betreurt Enrico. “Ook dank aan de mensen van het Rode Kruis en leden van het Feestcomité die me geholpen hebben. Zondag ben ik naar spoed geweest en hebben ze op de foto’s een scheurtje en twee ribben ingedrukt. Gelukkig niets gebroken, maar wel veel pijn. Dus alleen zware pijnstillers nemen en een steunband en alles komt terug in orde”, zegt Enrico.