Ethisch hacker Inti in de bres voor Levensloop: “Kanker een ‘hack’ zetten” Rutger Lievens

17 september 2019

10u42 6 Aalst Inti De Ceukelaire (24) gaat de strijd tegen kanker aan op zijn manier: de ethische hacker helpt je jouw profiel te beveiligen via ‘staptwee.be’ en doneert telkens twee euro aan Levensloop. Inti is dit jaar peter van Levensloop, het event dat geld inzamelt voor de Stichting tegen Kanker.

Aalstenaar Inti De Ceukelaire zegt dat hij vanaf vandaag geld aan het goede doel stort wanneer iemand zijn of haar online accounts goed beveiligt. “Ik krijg meer en meer noodkreten binnen van mensen die gehackt zijn, in een mate dat ik niet meer kan volgen. Ik merk ook dat die hacks een steeds zwaardere impact hebben op de persoonlijke en financiële situatie van de slachtoffers. Ik vind dat jammer, want het is niet eens zo moeilijk om je te beschermen tegen hackers. Helaas gebeurt dit meestal pas als de schade reeds is aangericht. Ik ben het beu om achter de feiten aan te hollen”, vertelt hij.

Trump

Zelf waarschuwt hij al jaren voor de gevaren van het internet. Om zijn punt te maken, hackte hij al eens het Twitterprofiel van de machtigste man ter wereld: president Donald Trump. Op de website van paus Franciscus verscheen ‘Onzjier ès nen Ajoin’.

“Er wordt wel eens gezegd dat een sterk wachtwoord voldoende bescherming biedt tegen hackers. Dat is fout. Sterke wachtwoorden zijn misschien minder makkelijk te raden, maar ze kunnen nog steeds gestolen worden. Door tweestaps-authenticatie aan te zetten, kan je tijdens het aanmelden bewijzen dat jij het écht bent, bijvoorbeeld door een code in te voeren die naar je mobiele telefoon gestuurd wordt. Zo kan je voorkomen dat hackers kunnen binnendringen als ze in het bezit komen van jouw wachtwoord”, zegt Inti.

Peterschap van Levensloop

“Om mensen aan te sporen om tweestaps-authenticatie te activeren voor het te laat is, heb ik staptwee.be ontwikkeld. Stap Twee is een interactieve online gids die toont hoe je op de meest bezochte websites tweestaps-authenticatie kan activeren”, zegt Inti. “Als je alle stappen doorlopen hebt, steun ik in ruil twee euro aan De Levensloop voor de Stichting tegen Kanker, waar ik dit jaar het Aalsterse peterschap van draag. Op die manier kan je kanker een ‘hack’ zetten in plaats van jezelf.”