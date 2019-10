Erwin Sabbe neemt afscheid als voorzitter van De Pikkeling Rutger Lievens

11 oktober 2019

17u35 5 Aalst Erwin Sabbe neemt afscheid als festivalvoorzitter van de Pikkeling. De vijftigste editie van het folklorefestival in de Faluintjes van Aalst was de laatste onder zijn leiding, de organisatie gaat op zoek naar een opvolger.

Erwin Sabbe was twintig jaar actief bij De Pikkeling, maar vindt het nu tijd voor iets anders. “Zowat twintig jaar geleden kwam ik bij de Pikkeling binnen. Eerst bij Pikkeling Youth, vervolgens werd ik festivalvoorzitter en de laatste vier jaar voorzitter van de VVV De Faluintjes", zegt Sabbe.

20 jaar Pikkeling

“Die twintig jaar zijn voorbij gevlogen. In eerste instantie was er de Pikkeling Youth, ja toen was ik nog twintig jaar jonger en werd ik nog bij de jeugd gerekend. Daarna vroeg voorzitter Fons De Koninck mij ons oogstfeest eens onder de loep te nemen en te bekijken waar er mogelijkheden waren tot verbetering.”

“Ondertussen is De Pikkeling een geoliede machine geworden. Een machine die in beweging wordt gehouden door bijna 500 vrijwilligers. Een van hen gaat nu met pensioen. Het is goed geweest. Het is tijd voor nieuw bloed. Tijd voor nieuwe input. Ikzelf nam vorig jaar al die beslissing en heb maar een paar mensen hierover ingelicht”, zegt hij. Erwin wil het rustiger aan doen. Meer tijd doorbrengen met de familie, wandeltochten maken, verbouwen en muziek maken met zijn band Roots.

Waar naartoe met De Pikkeling?

Steven Saeys van het bestuur van De Pikkeling zegt dat er nog geen opvolger is verkozen. “De ondervoorzitter neemt in tussentijd de taken over. Voor ons is het afscheid van Erwin na de vijftigste editie van De Pikkeling een gelegenheid om het festival eens te evalueren. We zullen dit najaar de oefening maken: waar moeten we naartoe met De Pikkeling? Het is uitgegroeid tot een groot evenement, met alle voor- en nadelen die erbij horen. Je moet dat wel kunnen blijven bolwerken met vrijwilligers. Tegen december willen we daarover knopen doorhakken”, zegt Saeys.