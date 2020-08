Ergoedapp gidst je doorheen het industrieel verleden van de Denderstreek Rutger Lievens

03 augustus 2020

16u03 0 Aalst Na de fiets- en wandelgids kan je het #STROOM erfgoed van Denderland nu ook digitaal en op eigen tempo ontdekken via de Erfgoedapp! #STROOM neemt je mee naar het industriële verleden van Denderland, langs Dender en spoor. De ideale culturele en virusvrije zomeractiviteit!

Karim Van Overmeire, voorzitter van Erfgoedcel Denderland legt uit: “In de Erfgoedapp kan je kiezen voor één van de vier #STROOM wandelingen of fietslussen. Op de interessantste punten krijg je op je smartphone extra informatie en interessante weetjes mee.” De wandel- en fietslussen in de Erfgoedapp zijn alles behalve droge materie. “Stadsgids Koen loodst je als een volleerd videogids digitaal doorheen het industriële verleden van de regio. Verder zijn er oude foto’s om te ontdekken en krijg je heel wat achtergrondinformatie.

Wie graag fietst, heeft de keuze tussen een fietslus van Aalst naar Okegem en terug of een lus van Okegem naar Ninove en terug. Beide fietslussen zijn 30 km lang en combineerbaar. Ze focussen op het industriële erfgoed langs de Dender”.

Maar dat is niet alles. “Voor wie liever wandelt zijn er ook mogelijkheden: er is een wandeling van 8 km in Erpe-Mere en één van 3 km in Lede. Hierbij ontdek je hoe de komst van het spoor deze landelijke gemeenten heeft veranderd”, zegt Van Overmeire.

Wie liever papier verkiest en het hele verhaal in de diepte wil meekrijgen is er nog steeds de fiets- en wandelgids ‘#STROOM - erfgoed langs spoor en Dender’. Deze brochure is verkrijgbaar in de webshop van Erfgoedcel Denderland en in de verschillende verkooppunten.

Tip: de videogids kan je ook gewoon thuis bekijken op het YouTube kanaal van Erfgoedcel Denderland.

Praktisch

Hoe kan je de gratis Erfgoedapp gebruiken? Installeer de Erfgoedapp via Google Play (Android) of de App Store (ios), open de Erfgoedapp, klik op de oranje cirkel met kompas. Kies de wandel- of fietsroute die jij wenst te volgen, tijdens het wandelen of fietsen krijg je een melding (push bericht) op je smartphone wanneer je in de buurt van een erfgoedpunt komt.