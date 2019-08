Erfgoedwandeling: “Over Burgemeesters en oude fabrieken” Rutger Lievens

29 augustus 2019

14u48 0 Aalst De Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (VVAK) organiseert op zondag 8 september voor de derde keer de wandeling “Over Burgemeesters en oude fabrieken”.

“Onze gratis wandelingen kaderen bij de Open Monumentendag en starten om 10.30 uur aan Cimorné. De volgende wandelingen zijn voorzien om 11.30, 13.30, 14 en 15 uur”, aldus het VVAK. “Een bestuurslid van onze vereniging geeft de nodige uitleg over de straten, die genoemd zijn naar de oud burgemeesters van Aalst en over de fabriekjes en ateliers die er zicht vroeger bevonden. Toppunt van de wandeling wordt ongetwijfeld een bezoeken de site van de vroegere elektriciteits- en stoomcentrale aan de Erembodegemstraat. Eindigen doen we met eed drankje of een frisse pint in het nieuw Aalsters museum ‘Sjinka Poenka’ aan de Watertorenstraat.”