Erembodegems bedrijf AeroSleep wordt QLEVR en neemt het Nederlandse Puckababy over Rutger Lievens

24 januari 2020

16u05 0 Aalst AeroSleep, gevestigd in Erembodegem bij Aalst, neemt het Nederlandse Puckababy over. Gelijktijdig met de overname wordt ook de nieuwe groepsnaam QLEVR gelanceerd. QLEVR huisvest de merken AeroSleep, Puckababy en AeroMoov.

QLEVR is een toonaangevende merkengroep in de babysector met hoofdzetel in Aalst. Het bedrijf bestaat dit jaar 20 jaar en is met de merken AeroSleep en AeroMoov actief in meer dan 15 landen. QLEVR is gespecialiseerd in innovatieve slaap-en reisproducten voor de allerkleinsten.

“Beide bedrijven delen dezelfde kernwaarden, dezelfde toekomstvisie en producten die elkaar bijzonder goed aanvullen”, aldus Steven Vanbelle, gedelegeerd bestuurder van QLEVR. “Het mooie is dat elk van de merken nog veel groeipotentieel heeft. Door de krachten te bundelen versterken we onze huidige positie binnen de babysector en ontstaat er substantiële slagkracht om ook internationaal verder te groeien.”

Voor 2020 staan er grote lanceringen gepland: van AeroSleep een volledig nieuw matrasgamma en de OYO, een smart baby monitor. Van Puckababy een compleet nieuwe collectie slaapzakken.