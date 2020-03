Er zijn nog zekerheden: stadsarbeiders leggen grasmat op rotonde Grote Markt Rutger Lievens

19 maart 2020

13u47 0 Aalst In een snel veranderende wereld zijn er toch nog een paar zekerheden: zo werd vandaag de grasmat aangelegd op de rotonde van de Grote Markt van Aalst.

Na carnaval krijgt de rotonde van de Grote Markt een groene grasmat. Elk jaar weer leveren stadsarbeiders de zware stenen en grasmat. Bij goed weer is het een plek waar de kinderen kunnen spelen, of studenten kunnen verpozen.

In deze coronatijden is het stadscentrum van Aalst echter leeg en dat zal de komende tijd nog wel zo blijven. De stadsarbeiders werken verder, ook als iedereen ‘in zijn kot’ blijft. “Maar we hebben de opdracht gekregen om afstand te houden. Er mag maar één persoon in een voertuig zitten, dus zijn we met drie voertuigen hier naartoe gekomen”, zeggen de mannen.