Er is geen ‘charter’ dat zwaar verkeer regelt in omgeving Tereos Rutger Lievens

11 december 2019

18u08 13 Aalst Enkele politieke partijen vinden het vreemd dat er een vrachtwagen reed aan Tereos bij de start van de schooldag. “Was dat niet geregeld door het ‘charter zwaar verkeer’?”, vraagt oud-schepen Ann Van De Steen (Lijst A) zich af. Nu blijkt dat er geen afspraken zijn tussen het bedrijf en de stad rond zwaar verkeer bij start en einde van de schooltijd.

“Het is raar dat tijdens deze schooluren deze vrachtwagen daar manoeuvreerde. Ik dacht dat er een charter was dat er geen werf zwaar verkeer mocht zijn in buurt van scholen tijdens ochtend en avond schoolspits”, zegt oud-schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (Lijst A) in een reactie op het dodelijk ongeval met kind van deze ochtend.

Ook Lander Wantens van Groen stelt zichzelf dezelfde vraag. “Wordt dat charter niet nageleefd?”, zegt hij. “Er moeten dringend maatregelen genomen worden, zodat de situatie voor zwakke weggebruikers verbeterd wordt. Al jaren pleiten wij voor maatregelen maar deze worden helaas te vaak op de lange baan geschoven.”

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt echter dat er geen charter rond zwaar verkeer is afgesloten met de fabriek. Oud-schepen Dylan Casaer (Lijst A), de vorige schepen van Mobiliteit, zegt dat hij in zijn periode als schepen drie keer samenzat met Tereos om te praten over de verkeerssituatie. “Toen is Tereos het engagement aangegaan om het vrachtverkeer zo weinig mogelijk via de Burchtstraat te laten rijden naar de ingangen aan het Werfplein en de vroegere Iweinstraat. De parking aan de Alfred Nichelsstraat waar nu het ongeval is gebeurd zou alleen nog gebruikt worden door vrachtwagens die komen leveren. Andere vrachtwagens in rust zouden ergens anders geparkeerd worden”, zegt de oud-schepen, die bevestigt dat er geen overeenkomst is gesloten met Tereos rond zwaar verkeer tijdens de start en einde van de schooltijd.