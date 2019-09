Elvis Peeters opent nieuw seizoen leesclub Rutger Lievens

09 september 2019

17u00 0 Aalst De leesclub van Utopia start het nieuwe seizoen met een lezing van auteur Elvis Peeters op 25 september.

De lezing vindt plaats in zaal Geuzen om 20 uur. “We trappen het nieuwe leesclubseizoen af met een auteurslezing! Elvis Peeters - in feite het schrijversduo Jos Verlooy en zijn partner Nicole Van Bael - komt vertellen over de recentste roman ‘De ommelanden’. Iedereen is welkom, ook als je het boek nog niet gelezen hebt”, aldus de leesclub.

Het is gratis, maar inschrijven is vereist via utopia-aalst.be.