Ellis (6) maakt filmpje voor ‘moetje’ en al wie voor een ander zorgt: “Ik ben trots op jullie. Jullie zijn beter en sterker dan superman.” Rutger Lievens

02 april 2020

17u30 5 Aalst Ellis Verhoeven uit Aalst heeft met haar mama Lynn een pakkend filmpje gemaakt. Het meisje wordt morgen 6 jaar en wil op de tonen van ‘Kon ik nog maar bij je zijn’ van Like Me het zorgpersoneel en al wie nu moet werken bedanken.

Ze doet onder andere de groetjes aan haar ‘moetje’, haar grootmoeder die nu in een woonzorgcentrum in Lede werkt. “Ik ben trots op jullie. Op iedereen in de zorg, zoals mijn moetje. Op iedereen in de apotheek en de supermarkt, op iedereen die nu moet werken en ons helpt. Jullie zijn beter en sterker dan superman”, aldus het meisje. Haar verjaardagsfeestje gaat niet door, maar ze begrijpt het. “Het is jammer dat het feest niet kan doorgaan. Maar als we goed luisteren en in ons kot blijven, dan blijven we gezond en wel. En dan kunnen we binnenkort toch feesten. En knuffelen. Samen staan we sterk.”

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden vind je hier.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.