Elke tweede zaterdag Aalsterse boekenmarkt aan De Werf Rutger Lievens

15 september 2019

Nieuw aan De Werf in Aalst: een maandelijkse boekenmarkt. Elke tweede zaterdag van de maand is er voortaan een Aalsterse boeken- en documentenmarkt.

Geschiedenis- en andere boeken over Aalst, oude postkaarten en kranten, maar ook tweedehandsstrips vind je op het nieuwe boekenmarktje aan cultuurcentrum De Werf. De kraampjes staan overdekt opgesteld naast het cultuurcentrum. “Een boekenmarkt was er nog niet in Aalst, in tegenstelling tot andere steden”, zegt Dirk Meert van het Forum Aalst Historiek. De boekenmarkt vindt plaats van 10 tot 16 uur en is zeker eens een bezoekje waard.