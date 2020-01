Elke, Johan, Kevin en Cynthia lopen 100 km-run van Kom Op Tegen Kanker Rutger Lievens

14u32 0 Aalst Vier medewerkers van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen doen mee aan de 100 km-run van Kom Op Tegen Kanker. Elke Haak, Johan Pessemier, Kevin Vergeylen en Cynthia De Waele gingen deze middag trainen in het stadspark van Aalst.

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft een vestiging aan het station van Aalst op de Post-site. Vier van de medewerkers van die vestiging trokken vrijdagmiddag de sportschoenen aan om te trainen in het stadspark van Aalst. Zij doen mee aan de 100 km-run van Kom Op Tegen Kanker. “Om daaraan mee te mogen doen moet je 2.500 euro inzamelen en dat is ons gelukt dankzij onder meer een wafelverkoop. Iedereen kent wel iemand die te maken heeft gekregen met de ziekte. Ook vanuit ons werk voor het ziekenfonds zijn we gemotiveerd om iets te doen voor kankerpatiënten”, zegt Elke. De afstand van 100 kilometer is verdeeld onder de lopers. Elke neemt 40 kilometer voor haar rekening, Johan 30 km, Kevin 20 km en Cynthia loopt 10 kilometer.