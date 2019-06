Elke avondmarkt krijgt 2.700 euro voor straatanimatie (als alternatief voor verboden vuurwerk) Rutger Lievens

27 juni 2019

15u06 10 Aalst Elke avondmarkt krijgt een budget van 2.700 euro om met straatanimatie een alternatief te voorzien voor vuurwerk. Zo werd de avondmarkt in Erembodegem al afgesloten met een fraaie vuurshow.

Dat blijkt uit een vraag van gemeenteraadslid Caroline De Meerleer (N-VA). “Vuurwerk verknalt het vaak voor dieren, die doodsbang zijn voor de harde knallen”, zegt gemeenteraadslid Caroline De Meerleer (N-VA). “Ik ben blij dat de stad Aalst een budget ter beschikking stelt om de avondmarkten te bekronen met animatie die leuk is voor mens én dier.”

Vuurwerkverbod

Het Vlaams parlement heeft in april een voorstel van decreet goedgekeurd dat de omgang met vuurwerk verandert. Waar vuurwerk vroeger altijd en overal toegelaten werd (tenzij uitdrukkelijk verboden door het lokale gemeentebestuur) zal vuurwerk nu altijd en overal verboden zijn (tenzij voor een welbepaald moment op een welbepaalde locatie toegelaten door het gemeentebestuur). Het Aalsterse stadsbestuur heeft hier meteen op ingespeeld.

Per avondmarkt wordt een budget van 2.700 euro ter beschikking gesteld. Zo kan het organiserend comité met straatanimatie een alternatief voorzien voor het vroegere vuurwerk. Dat vernam gemeenteraadslid Caroline De Meerleer (N-VA) bij de bevoegde schepenen. “De avondmarkt in Erembodegem werd vorige week al afgesloten met een mooie vuurshow. Ook in Moorsel werd er een alternatief programma voorzien. De alternatieven voor het vuurwerk werden positief onthaald”, zegt schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V).

Diervriendelijke stad

“Toen duidelijk werd dat er op Vlaams niveau een doorbraak was rond vuurwerk, zijn we in Aalst meteen beginnen nadenken over alternatieven”, zegt schepen van Dierenwelzijn Mia De Brouwer (N-VA). “Aalst is een diervriendelijke stad, maar ook een gezellige stad met heel charmante avondmarkten”.

“We hechten meer belang aan Dierenwelzijn dan vroeger en daarom springen we nu anders om met vuurwerk”, zegt De Meerleer. “Tegelijk investeren we in alternatieven, want we koesteren onze avondmarkten. De bezoekers kunnen er op rekenen dat de avondmarkten nog steeds opgeluisterd zullen worden.”