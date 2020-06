Elektrische gocart vat vuur in loods waar ook vuurwerk opgeslagen ligt Koen Baten

02 juni 2020

22u25 0 Aalst Op de Gentsesteenweg in Aalst is deze avond een elektrische gocart in brand gevlogen die aan het opladen was in een loods. De loods was gelegen achter carnavalswinkel Las Fiestas en bevatte ook vuurwerk in een bunker. “We hebben meteen voldoende brandweermannen voorzien mocht het uitbreiden, maar gelukkig was alles snel onder controle", aldus burgemeester Christoph D’Haese.



De brand werd opgemerkt omstreeks 21.00 uur deze avond. Het was meteen een hevige rookontwikkeling die te zien was door de brand. Korpsen van Aalst en Lede werden meteen opgeroepen om de brand te bestrijden. “Er was enorm veel zwarte rook toen we naar binnen wilden gaan", vertelt officier Peter Dreelinck. “In de loods was er ook een apart onderdeel aanwezig waarin vuurwerk stond opgeslagen en we wilden vermijden dat het vuur zich naar daar zou verspreiden", klonk het.

Uiteindelijk slaagde de brandweer er snel in de gocart te blussen. Het speeltuig was aan het opladen toen het vuur vatte. De grote schade bleef gelukkig uit. De loods moest wel nog een tijdlang verlucht worden om alle rook naar buiten te krijgen. De Gentsesteenweg was tijdens de interventie een tijdlang afgesloten in de richting van Lede. Iedereen bleef ongedeerd.