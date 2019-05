Elektrische fiets met ‘citycontainer’ van Snel & Wel bezorgt pakketten tot 150 kilogram zwaar Rutger Lievens

22 mei 2019

14u27 31 Aalst Fietskoerierdienst Snel & Wel rijdt voortaan pakketten rond met een elektrische fiets met een ‘citycontainer’. De super-cargofiets kan tot 150 kilogram vervoeren en moet organisaties en bedrijven helpen besparen op transportkilometers. De stad Aalst is alvast de eerste organisatie die er gebruik van maakt.

“Er is een grote nood, mede om redenen van leefbaarheid van de binnenstad, naar vervoersalternatieven wat het lokaal klein en middelgroot vrachtvervoer betreft”, zegt Peter Dauwe van Snel & Wel. “Een handige aanhangkar met elektrische fietsaandrijving werd aangekocht en de optie werd genomen voor de aanschaf van een Armadillo met citycontainer. Deze rijdt vanaf vandaag in de stad. Deze laatste is van hetzelfde type dat door DHL gebruikt wordt voor het last mile-vrachtvervoer. Wij richten ons in deze fase op het lokaal kilometer-vervoer. Dit is een markt waar het initiatief qua alternatieven nog zeer beperkt is. Wij zijn volgens de invoerder Velove in België de eerste en enige die deze in dienst neemt vanuit het oogpunt van de sociale activering van zwakkere groepen op de arbeidsmarkt. De eerste belangstelling hiervoor is vanuit de stad Aalst voor het vervoer van recuperatiebekertjes, voor en na de wasbeurten.”

Met de afdeling fietsmechanica van het Deeltijds Onderwijs van TechniGO! werd een samenwerking afgesloten voor het onderhoud van de Armadillo-cargofiets.

Steunpunt Welzijn is met dit project kandidaat ‘Energie-ambassadeur Oost-Vlaanderen’. “Tevens is hierover contact met het netwerk Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek van The Shift, het Belgisch netwerk voor duurzaamheid in samenwerking met VIL, de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), Koning Boudewijnstichting, Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Antwerp Management School (AMS)”, zegt Dauwe.

Fietskoerierdienst Snel & Wel van vzw Steunpunt Welzijn helpt langdurig werkzoekenden met een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Steunpunt Welzijn ondersteunt vandaag zo’n 75 mensen.