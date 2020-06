Elektrische deelsteps keren voorlopig niet terug naar Aalst Rutger Lievens

23 juni 2020

15u38 4 Aalst De elektrische deelsteps keren voorlopig niet terug naar Aalst. Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) voerde die voor vorige zomer in en in de winter waren ze niet beschikbaar. Door een overname van het bedrijf dat de steps beheert, is de samenwerking met de stad stopgezet.

Exact een jaar geleden kondigde het stadsbestuur van Aalst aan dat er in de zomer deelsteps beschikbaar zouden zijn voor de bevolking. Een paar dagen later stelden schepen van Mobiliteit De Gucht (Open Vld) en burgemeester D’Haese de deelsteps voor én ze werden gesmaakt door de Aalstenaar. In de wintermaanden gingen de steps weer op stal en iedereen verwachtte dat ze dit jaar zouden terugkeren, maar dat is nog altijd niet gebeurd.

Het zal er ook niet meer van komen, zo blijkt nu. “Het bedrijf achter de deelsteps, Circ, is overgenomen door het Britse bedrijf Bird. Die hebben hun elektrische deelsteps uit België teruggetrokken. Daardoor moeten we nu op zoek naar een andere partner”, zegt de schepen. Hij acht de kans klein dat die op korte termijn wordt gevonden.