Einde van vier jaar tunnelwerken: “Nu kan gevecht met verzekeraars beginnen” Rutger Lievens

12 augustus 2019

19u21 5 Aalst De tunnelwerken in Aalst zijn na vier jaar ten einde. De rotonde tussen Gentsesteenweg, Boudewijnlaan en Siesegemlaan werd opengesteld nadat de laatste markeringen werden aangebracht. Voor veel bewoners het startsein om de schade op te meten. “Dit wordt een gevecht van jaren met de verzekeraars”, zegt een buurtbewoner.

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) was net zoals alle Aalstenaars blij dat de tunnelwerken definitief ten einde zijn. “Deze morgen werden alle wegmarkeringen aangebracht ter hoogte van de rotonde aan de Tunnel, kruispunt Siesegem-Gentsesteenweg-Boudewijnlaan. De rotonde kon juist voor de middag worden opengesteld voor alle verkeer”, zegt De Gucht.

Fietsers opgepast

Al voor het einde van de werken, waarschuwde de Aalsterse Fietsersbond al dat de veiligheid van fietsers aan de rotonde niet is gegarandeerd. “Wat betreft het fietspad aan de rotonde, die werd enkele weken geleden al een tweetal meter verplaatst richting links naar de rotonde. Zo kunnen de automobilisten komende vanuit de tunnel van de Boudewijnlaan richting rotonde de fietsers zien aankomen”, zegt De Gucht (Open Vld).

“Bijkomend werden omega-beugels geplaatst tussen de rand van het fietspad en de kopse muur van de tunnel om de fietser zo te verplichten het fietspad te volgen en niet dichter bij deze muur te rijden, waardoor het effect van het verleggen van het fietspad verloren zou gaan. Daarboven zullen ook twee bijkomende waarschuwingsborden geplaatst worden om de automobilisten te wijzen om mogelijk fietsverkeer”, zegt hij. “Wat niet onbelangrijk is, is bovendien het feit dat de fietser voor de eigen veiligheid op de rotonde, op basis van de aangebrachte stoptekens, voorrang moet geven aan de automobilisten die uit de tunnel de rotonde oprijden. Deze situatie wordt uiterst nauwgezet opgevolgd en zal worden geëvalueerd.”

Op de ventwegen naast de tunnel mogen fietsers in beide richtingen op de weg rijden. Het valt af te wachten of dat altijd even veilig zal verlopen.

Scheuren in de muur

Het einde van de werken is voor veel buurtbewoners het startsein om de schade op te meten. David Van de Steen, bekend als overlever van de Bende van Nijvel, woont in de buurt en heeft schade aan zijn huis. “In die vier jaar hebben we heel wat meegemaakt hier. Vloeibaar beton dat op ons dak spoot. Een fietsersbrug naast ons huis met inkijk in onze privé. Mensen gooiden hun blikjes en flesjes van de brug op ons huis. En er was natuurlijk het gedaver en de trillingen, waardoor er scheuren ontstonden in de buitenmuur”, vertelt David.

Een zaak voor de verzekeraar. “Het komt er nu op aan om te bewijzen dat de schade door die werken is veroorzaakt. Bij de instanties ontkennen ze dat ze er iets mee te maken hebben”, zegt Van de Steen.

Al bij al is hij wel tevreden. “Vroeger kon ik niet in mijn voortuin zitten. Hier passeerden duizend vrachtwagens per dag. Dit is een andere buurt. Nu staat het raam open en hoor je niks. Er passeren heel weinig wagens. Af en toe nog eentje, terwijl we vroeger precies aan een autosnelweg woonden.”