Eigenaar Royal Astrid zoekt nieuwe hoteluitbaters: “Het hotel kreeg een frisse look, met respect voor het verleden” Rutger Lievens

04 september 2020

12u11 0 Aalst Heb je zin om uitbater te worden van een bekend Aalsters hotel? Dirk De Backer, de eigenaar van hotel Royal Astrid aan het Keizersplein, zoekt nieuwe uitbaters. Hij gelooft sterk in de toekomst van dit Aalsters monument, vlakbij het standbeeld van koningin Astrid. “Ik zie het als een feestzaal met overnachting in het weekend: een groot feest in de zaal waarna de gasten blijven slapen”, zegt hij.

“We zoeken een duo, waarvan een iemand een kok is, om het hotel uit te baten”, zegt eigenaar Dirk De Backer. “Er zijn de hotelkamers, maar je hebt ook de feestzaal. Sinds het verdwijnen van feestzaal Carlton zijn er niet veel feestzalen meer in het midden van de stad. Achteraan bevindt zich de Keizershalparking. Dus qua ligging is dit top. Er is ook nog eens een stadstuin aan.”

Gerenoveerd

De Backer kocht Royal Astrid 15 jaar geleden en verhuurt het aan uitbaters. “Sedert drie jaar hebben we alles gerenoveerd. De kamers zijn vernieuwd, de keuken is gemoderniseerd volgens de nieuwe normen en ook de feestzaal is nieuw. Met behulp van binnenhuisarchitecten zijn we erin geslaagd om Royal Astrid een frisse look te geven, maar toch met groot respect voor het verleden. Het interieur was vroeger donker. De lambriseringen zijn origineel maar zijn gegomlakt en dat vinden we veel mooier dan de donkere kleuren van vroeger.”

Sinds de vernieuwing begon het goed te lopen, tot corona kwam. “In de week is het een businesshotel. Via bedrijven zoals Callebaut, Tech Data of BD blijven hier mensen overnachten. In het weekend zien we het eerder als een feestzaal met overnachting. Je viert een feest in de zaal en je blijft achteraf overnachten in het hotel. In de feestzaal kan je zittende diners voor 80 mensen organiseren, voor recepties is de capaciteit nog groter”, zegt Dirk.

Veel potentieel

Er zijn 13 kamers waarvan 1 familiekamer voor vier mensen. In het gebouw hiernaast is er nog een groot appartement. In het hotel is er dus plaats voor 27 mensen en in het appartement 6 mensen. Normaal gezien zouden er in 2020 tal van communie- en andere feesten plaatsvinden. Op dit moment zijn overnachtingen toegestaan, maar zijn feesten beperkt tot 10 aanwezigen. “Er stonden 15 communiefeesten op de planning maar die hebben we allemaal moeten uitstellen en sommigen hebben al laten weten dat het wordt geannuleerd”, zegt Dirk De Backer. “April en mei zijn de drukste periodes, en ook de feestdagen zijn druk, normaal gezien.”

Nu is het dus het het ideale moment volgens de eigenaar om nieuwe uitbaters te zoeken. “Royal Astrid staat perfect in orde, de kamers zijn allemaal vernieuwd, de renovatie is klaar. Het is een droomjob voor enthousiaste mensen”, zegt Dirk. “Het begon goed te draaien en het potentieel is er. Als corona voorbij is, kan het mits goed management een groot succes worden.”