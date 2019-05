Eeuwenoude werktuigen uit hertengewei geven geheimen prijs Rutger Lievens

28 mei 2019

19u04 4 Aalst Onderzoekers van de UGent onderzoekt eeuwenoude werktuigen gemaakt van hertengewei uit de collectie van het stadsmuseum van Aalst. Archeologen nemen aan dat ze zo’n 6.500 jaar oud zijn, maar door de nieuwste technieken kunnen de onderzoekers bepalen hoe oud de voorwerpen werkelijk zijn.

Het gaat om een reeks werktuigen uit hertengewei die in de 19de eeuw werden opgegraven bij baggerwerken en het rechttrekken van de Schelde en de Dender. “Verzamelaars zoals Jean Moens recupereerden die voorwerpen en ze kwamen terecht in het stadsmuseum van Aalst. Dat museum was ontstaan onder impuls van de Cercle Archéologique van het Land van Aalst, gesticht door de Leedse advocaat Jean Moens. Tot nu dacht men dat deze werktuigen vervaardigd werden door de eerste landbouwers in onze gewesten, omstreeks 4.500 voor Christus. Het gaat onder meer om hakken, hamers en priemen gemaakt van hertengewei”, zegt de Aalsterse historicus Walter De Swaef.

Nieuw onderzoek wijst uit dat de jagers-verzamelaars die voor 4.500 voor Christus in onze streken woonden vermoedelijk deze werktuigen ook al gebruikten om al wat planten die ze graag aten te verbouwen. “Professor Philippe Crombé van de UGent onderzoekt dit materiaal nu met de nieuwste technieken en probeert ze te dateren”, zegt De Swaef.

Voor de voorwerpen konden onderzocht worden, moest de vindplaats vastgelegd worden. “Door nieuw archiefonderzoek en het vinden van niet gekende documenten slaagde ik er met conservator Luc Geeroms en archeoloog Ignace Bourgeois in om vijftien werktuigen met zekerheid toe te wijzen aan vindplaatsen langs de Schelde en Dender”, zegt De Swaef.