Eetfestijn organiseren? Dan moet je je verplicht aanmelden Rutger Lievens

10 september 2020

16u11 0 Aalst Wie een eetfestijn organiseert in Aalst, moet dit melden via het online formulier op aalst.be/corona. Daarnaast moet de organisator ook de Event Scan van de Vlaamse overheid invullen én alle horecamaatregelen in kader van corona opvolgen.

Er mogen maximum 200 personen aanwezig zijn (indoor) of maximum 400 (outdoor). Er mag in verschillende shiften gewerkt worden. Tussen elke shift moet er een grondige ontsmetting gebeuren en tijdens een shift mag er geen wissel zijn van personen. Bovendien is het verplicht een lijst bij te houden van de aanwezigen voor de contact tracing. Iedere organisatie is verplicht een coronaverantwoordelijke aan te duiden.