Eerste zaterdagmarkt in twee maanden: “Maar 37 van de 50 toegelaten marktkramers opgedaagd” Rutger Lievens

23 mei 2020

10u11 0 Aalst Van de 50 toegelaten kramen staan er vandaag maar 37 opgesteld op de Keizershalparking in Aalst. “Ook voor ons onverwacht”, zegt Tineke Stockman van de stad Aalst. “Van de 50 voedingskramen hadden er twee afgezegd.” Het gevolg is dat er wel wat lege plekken waren op de Keizershalparking. Ook het eenrichtingsverkeer op de markt was aanpassen. De marktkramers die er waren, waren wel blij dat ze na twee maanden weer aan het werk konden gaan.

Wie de zaterdagmarkt van Aalst bezoekt, moet met enkele richtlijnen rekening houden. “Er zijn maximaal 333 marktbezoekers tegelijk toegestaan in de marktzone op de parking Keizershallen. Er worden 2 ingangen en 2 uitgangen voorzien”, aldus de stad Aalst. “Dit maakt controle en monitoring van het aantal marktbezoekers mogelijk. Aan de in- en uitgangen moet iedereen verplicht de handen reinigen met ontsmettende handvloeistof. Marktgangers zijn verplicht om een éénrichtingsparcours te volgen. De looprichting zal duidelijk zichtbaar zijn in de marktzone dankzij signalisatieborden.”



De markt is bereikbaar via de ingang van de parking Keizershallen in de Beekveldstaat, daar bevindt zich zowel een ingang als een uitgang. Je kan de marktzone ook bezoeken vanuit het centrum via het Keizersplein. Er bevindt zich een ingang ter hoogte van onthaalcomplex Keizershallen. Terugkeren naar het centrum doe je via de uitgang aan de Kleine Kalfstraat/Kapiteintjesstraat.

Nicole Roelandt kon na zoveel tijd nog eens de zaterdagmarkt bezoeken. Zoals iedereen moest ze eerst haar handen ontsmetten. “Dat vind ik een heel goeie zaak. Geen problemen mee”, zegt ze. “Mijn eerste indruk? Niet echt een marktsfeer hé, met die kramen zo ver uit mekaar. Laat ons hopen dat het binnen een paar weken weer normaal verloopt. Al die marktkramers die kledij en zo verkopen en hier nu niet mogen staan, voor hen is dat ook niet leuk”, zegt ze.

“Blij dat we terug zijn”

Het groenten- en fruitkraam van de familie Van Mulders is al jaren een vaste waarde op het Keizersplein en het kraam staat nu ook op de Keizershalparking. Ine Van Mulders is blij dat ze mogen verkopen in Aalst. “Wij staan normaal op 9 markten en zijn op dit moment maar welkom op drie plaatsen. In Aalst, Blankeberge en Willebroek mogen we ons kraam zetten. In Ninove hebben we de toelating voor 1 keer om de 3 weken. In het Waasland is het minder eerlijk geregeld. Daar kiezen ze voor marktkramers uit die regio. Ik begrijp dat voor een stuk, maar het resultaat is wel dat we in Lokeren en Sint-Niklaas niet meer mogen staan. De concurrenten daar wel. Dat vinden we niet zo fair, want zo verliezen we onze klanten”, zegt ze.

“We zijn blij dat we er terug aan begonnen zijn en hier terug mogen staan in Aalst”, zegt Ine Van Mulders. “Het is de eerste zaterdagmarkt sinds 17 maart. Ik doe natuurlijk liever de markt zoals we het gewoon zijn. Dit is een totaal andere situatie dan de normale zaterdagmarkt. Het is voor de klanten wat aanpassen en het is voor ons nog wat aanpassen. Het is voor niemand makkelijk, ook niet voor zij die de beslissingen nemen”, zegt Ine. Ze doet wat suggesties voor volgende keer. “Het zijn heel brede straten en de klanten begrijpen niet zo goed waarom ze in 1 richting moeten lopen. Ik denk dat de stad misschien nog iets meer aanwijzingen moet geven dat de bezoekers in 1 richting moeten lopen.”

37 van de 50

Op de zaterdagmarkt van Aalst zijn 50 kramen toegelaten. De stad koos voor de marktkramers die voeding verkopen. Daarvan zijn er 37 komen opdagen. Ook voor de stad een verrassing. “Op de vergadering eerder deze week waren ze er allemaal. Van de 50 wisten we dat er twee niet zouden komen", zegt Tineke Stockman. In andere steden lag de opkomst soms nog lager, maar het is dus ook voor de stad Aalst een beetje zoeken. De stad Aalst zal een evaluatie maken en waar nodig aanpassen.