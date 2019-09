Eerste Youth 4 Climate-optocht in Aalst: 100-tal betoogt tegen klimaatverandering Rutger Lievens

20 september 2019

19u48 0 Aalst De eerste klimaatbetoging in Aalst lokte zo’n 100 deelnemers. Youth 4 Climate Aalst was samen met Climaxi initiatiefnemer.

Een grote massa volk was er niet echt en de gemiddelde leeftijd lag hoger dan op de klimaatbetogingen in Brussel, maar de sfeer zat wel goed. De organisatoren denken dat dit iets is dat kan groeien. “Wij komen niet alleen op voor een klimaatwet, maar ook voor ecologische én sociale initiatieven die deze wet concreet moeten vormgeven: bijvoorbeeld een betonstop, beter openbaar vervoer in onze regio, verbetering van de publieke dienstverlening, méér bos, hernieuwbare energie in plaats van kernenergie en financiering daarvan door de sterkste schouders”, aldus de organisatoren Youth 4 Climate Aalst en Climaxi.