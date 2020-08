Eerste windmolen van Aalst levert elektriciteit voor 2.000 gezinnen Rutger Lievens

11 augustus 2020

14u55 2 Aalst De eerste windmolen op grondgebied van Aalst is na jaren procedures en tegenkanting dan toch een feit. Aan de Waterkeringstraat op het industrieterrein van Erembodegem zijn de bouwwerken gestart. De windmolen zal genoeg windenergie produceren om 2.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien, ongeveer 4 megawatt. De mast is 97 meter hoog, de wieken bijna 60 meter.

In Aalst en deelgemeenten was er tot nu toe geen windmolen terug te vinden. Pogingen waren er wel geweest in het verleden, maar buurtcomités spanden procedures aan en vanuit de stad is er ook nog geen visie rond windenergie ontwikkeld. Daar wordt wel werk van gemaakt. Engie Electrabel bouwt nu een eerste windmolen ten zuiden van de E40 op een terrein van intercommunale Solva.

2 windturbines

“De stedenbouwkundige vergunning voor de windmolen in de Waterkeringstraat werd in 2015 aan Electrabel afgeleverd door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Het is een vergunning voor 2 windturbines, één in de Industrielaan en één in de Waterkeringstraat. Er is een milieuvergunning afgeleverd door de deputatie voor exploiteren van 2 windturbines op 19 november 2015 aan exploitant cvba Wind4flanders Projects 4", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline (N-VA). “De stedenbouwkundige vergunning werd aangevochten bij Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het beroep werd verworpen op 26 september 2017. De vervaltermijn liep daardoor af op 25 september 2019. Het Departement Omgeving bevestigt telefonisch dat op 5 maart 2019 de melding start der werken is binnengekomen waarin stond dat de werken zouden starten op 18 april 2019. Ze bevestigen dit nog op mail. Hierdoor is de vergunning in uitvoering gegaan voor ze verviel en is er geen overtreding”, aldus de schepen. In september van dit jaar zou de eerste windmolen in gebruik genomen worden.

Terjoden

Het is niet het enige windmolendossier dat loopt in Aalst. Ook wat verderop in Terjoden aan de Sparrenlaan zijn er plannen om een windmolen te bouwen, maar ook daar is er hevig burenprotest, gesteund door de stad. Aspiravi zag in eerste instantie zijn vergunningsaanvraag voor 1 windturbine geweigerd bij de deputatie. De Vlaamse overheid keurde de vergunning echter wel goed. De stad Aalst ging in beroep op vraag van de buurtbewoners, maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen moet daar nog uitspraak over doen. Ook het bedrijf Puratos dat actief is op het industrieterrein van Erembodegem heeft een aanvraag ingediend om een windturbine te bouwen maar de deputatie heeft die geweigerd.