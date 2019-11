Eerste Thomashuis in België opent over één jaar de deuren in Meldert Rutger Lievens

22 november 2019

17u36 0 Aalst In Meldert, bij Aalst, opent volgend jaar in december het eerste Thomashuis in België. Dat is een kleinschalige instelling die zorg biedt aan een tiental mensen met een verstandelijke beperking. In Nederland zijn er al zo’n 118 Thomashuizen.

De voorzitter van Thomashuisen België, Willy Vertongen, meldt dat het zijn bedoeling is om op drie à vier jaar tijd een dertigtal Thomashuizen op te richten in Vlaanderen. Dat kondigde hij vrijdagnamiddag aan ter gelegenheid van de eerste steenlegging van het Thomashuis in Meldert.

Zorgkoppel

Het grote verschil tussen een Thomashuis en een andere instelling waar zorg geboden wordt voor mensen met een mentale beperking, is de kleinschaligheid en het feit dat het gerund wordt door een 'zorgkoppel', twee zorgondernemers die niet alleen werken in het huis, maar er ook wonen.

In het eerste Thomashuis in België zullen dat Bart en Annelies zijn. "Er is heel veel nood aan zo'n initiatief", weet zorgondernemer Bart Eggermont. “Het is een nogal ongewoon initiatief waar je twee mensen hebt die er constant zijn. Je kent hen heel goed en leeft er op een inclusieve manier mee samen."

De werking van Thomashuizen België is erkend, Vertongen legt uit: "Wij zijn een vergunde zorgaanbieder en worden gecontroleerd. Er zijn dus afspraken, maar geen vast uurrooster zoals in andere grootschalige instellingen. Elke bewoner heeft een ritme. Dat ritme laten we niet afhangen van het ritme van de persoon die ervoor moet zorgen. Wij passen ons aan aan de bewoner en niet omgekeerd." De kosten worden betaald door het persoonsvolgend budget van de persoon met een handicap - wat de zorgkost en de inkomensvervangende tegemoetkoming dekt. Met dat laatste worden de huur-, eet- en leefkosten betaald.

Voor Geert Clauwaert is het een droom die zal uitkomen. Zijn dochter heeft Autisme Spectrum Stoornis en voor haar ouders zal het een geruststelling zijn dat er de rest van haar leven goed voor haar gezorgd zal worden in een fijne omgeving. “We wilden niet dat ze belandde in een grote instelling. Hier is het perfect: klein, zorgzaam in een prachtige groene omgeving”, zegt papa Geert. Hij kocht samen met de uitbaters van café Den Tuitelaar deze grond aan de Putstraat in Meldert met de bedoeling om een kleinschalige thuis voor mensen met een beperking te bouwen. Het Thomashuis wordt gebouwd naast Den Tuitelaar, dat gewoon blijft bestaan.

Hans Van Putten, die Thomashuizen in Nederland oprichtte voor zijn zoon Thomas, was erbij op de receptie. Hij is fier dat wat hij ooit startte nu ook in België van start kan gaan. “Bij de aanwerving van de zorgkoppels kijken we natuurlijk naar de vaardigheden, maar het gaat om veel meer dan dat. Zou ik Thomas aan hen toevertrouwen?”, zegt Van Putten. Minister Beke (CD&V), Minister De Block (Open VLD), Lorin Parys (N-VA) en Burgemeester D’Haese (N-VA) waren in Meldert om het project te ondersteunen.