Eerste schooldag: Nieuwe klassen, fietsenstalling en overdekte speelplaats voor DvM-leerlingen Rutger Lievens

02 september 2019

17u20 0 Aalst De leerlingen van DvM Basis en Humaniora in Aalst hebben het nieuwe gebouw aan het Priester Daensplein in gebruik genomen. Het gebouw kostte 2 miljoen euro.

Op enkele details na is het nieuwe gebouw van DvM volledig klaar. Er werd een jaar lang aan gewerkt. “In de kelder is er een fietsenstalling met plaats voor 200 fietsen voor leerlingen van het Humaniora. Op het gelijkvloers is er een overdekte speelplaats voor de hogere jaren van de lagere school. Dan is er nog een polyvalente ruimte die ook als klaslokaal kan dienen. De derdejaars van het lager hebben in het gebouw twee klaslokalen”, zegt directeur van de lagere school, Jeroen Van Der Heyden.